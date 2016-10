Hockeyderby is prooi voor Alecto

LEIDERDORP - ’Eindelijk is er weer een derby tussen Alecto en Roomburg’, spraken veel mensen van beide clubs zondagmiddag in De Bloemerd te Leiderdorp. De laatste editie dateerde alweer van april 2014. Destijds won het al gedegradeerde Alecto - met Jorrit Croon, tegenwoordig international - op eigen veld met 3-2 van de Leidenaars die op dat moment nog kans maakten op de play-offs. In de tussentijd speelden de Leiderdorpers één seizoen in de tweede klasse en vorig seizoen in een andere poule. Nu was de ’Leidse’ derby, die eigenlijk niet echt Leids is, wéér een prooi voor de thuisploeg: 2-0.

Door Tom Mentink sportredactie@leidschdagblad.nl - 16-10-2016, 22:02 (Update 16-10-2016, 22:02)