Ontstemde Pikaar (FC Rijnland) kondigt vertrek aan

ZONDAG DERDE KLASSE - In de eerste weken van het seizoen liet Paul Pikaar geen kans onbenut om FC Rijnland een paar veren toe te steken, maar na het 4-1 verlies bij KDO - met een eretreffer van Danny Kromwijk - klonk er ineens een ander geluid.

Door Robert Toret sportredactie@leidschdagblad.nl - 17-10-2016, 14:03 (Update 17-10-2016, 15:30)

,,We verliezen van een beter collectief, een fittere ploeg, die mentaal weerbaarder is. We worden keihard geconfronteerd met onze beperkingen. De geringe trainingsopkomst, een zwalkende mentaliteit. Ik weet op dit moment niet het maximale uit deze groep te halen.’’

Dat Pikaar na dit seizoen een punt achter zijn trainerscarrière zet, staat daar los van. ,,Ik ga genieten van andere dingen in het leven, maar hoop op een mooie manier afscheid te nemen. Het is nog niet te laat, maar ik hamer er al weken op en zie nog geen verandering. We hebben echt een talentvolle groep, maar het is nu aan de jongens om op te staan.’’

Mo Bougrine tankte met WVC het broodnodige vertrouwen door zijn oude club, Voorschoten ’97, dieper in het stinkende moeras te duwen: 5-3. ,,Een bar slechte pot, waarin wij in de afronding gelukkig waren.’’

Roy Weenink (3) en Arne van Klink (2) deden daarbij van zich spreken, terwijl Michael Kers, Thomas van der Veldt en Frank van den Heuvel de Voorschotense hoop tussendoor levend hielden. Huib van Oostrom Soede laakte de ’onvolwassenheid’ van zijn ploeg. ,,De eerste helft hadden we volledige controle en hadden we afstand moeten nemen. In plaats daarvan viel op slag van rust de 1-0 uit een van richting veranderde vrije trap. En daarna wilden we zo graag de ommekeer forceren, dat we uit onze taak liepen en de gemaakte afspraken vergaten.’’

MMO trok tegen Stompwijk ’92 voor de zevende keer op rij aan het kortste eind: 0-2. ,,Ik kan de jongens weer niks verwijten, maar het ontbreekt ons aan scorend vermogen en misschien ook wel gewoon kwaliteit’’, constateerde Pascal Verschoor.

Enrico Geus en Nick Ammerlaan maakten voor de bezoekers het verschil. ,,Het was zeker niet best, maar goed genoeg voor de drie punten’’, erkende Erik van Manen.

Woorden van gelijke strekking had Rob Wolsleger voor zijn Alphen over na de 3-1 winst op Kickers ’69. ,,Een stugge ploeg, die het ons knap lastig maakte. Halverwege keken we nog tegen een achterstand aan, maar na rust wisten we het recht te breien.’’

Daar mocht hij Dennis Boer, Yassine Barraki en Ilias Alla voor bedanken.

Namens de Leimuidenaren baalde Delano Snijders, die Lars de Rijk nog wel de score voor zijn ploeg zag openen, ondertussen stevig. ,,We doen voor geen tegenstander onder, maar trekken door persoonlijke fouten en het missen van kansen te vaak aan het kortste eind. Het zijn telkens kleine uitslagen waarmee we verliezen. Als we in bepaalde situaties nog iets volwassener worden, moeten we dit soort wedstrijden vaker naar ons toe kunnen trekken.’’

