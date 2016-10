Taai SJZ klopt Van Nispen

ZOETERWOUDE - Het was voor beide clubs niet verwacht, maar na zes wedstrijden was SJZ - Van Nispen zondag de topper in de derde klasse A. En die eindigde zoals het bij een topper op dat niveau hoort: een late beslissing, één trainer die zich bestolen voelt en de ander die daar maling aan heeft. Voor SJZ-trainer Rob van den Wijngaard was die laatste rol weggelegd.

Door Mart Spierdijksportredactie@leidschdagblad.nl - 16-10-2016, 22:14 (Update 16-10-2016, 22:14)

,,Dat dit eigenlijk een gelijkspel had moeten zijn, daar heb ik verder geen boodschap aan. Voor...