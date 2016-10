FC Rijnland is laatste kunstje voor trainer Paul Pikaar

Paul Pikaar: ,,Ik wil karakter zien. Anders kan je beter op dammen gaan.”

LEIDEN - Wanneer de herfst afscheid neemt en de winter zo ongeveer begint, wordt meestal duidelijk of clubs door willen gaan met hun trainer. Of de oefenmeester beslist zelf over zijn toekomst. Bij de zondagtak van FC Rijnland weet men al dat Paul Pikaar, de huidige trainer, volgend seizoen niet meer voor de groep staat.

Door Hennie Kanbier sportredactie@leidschdagblad.nl - 18-10-2016, 20:25 (Update 18-10-2016, 20:25)

Vorige week werd de spelersgroep op de hoogte gesteld en in deze krant werd maandag jongstleden openbaar gemaakt dat de Leidse club op zoek moet naar...