Zeer zwak ZZ Leiden wint toch

LEEUWARDEN - Na drie wedstrijden in de Dutch Basketball league is Zorg en Zekerheid Leiden nog altijd zonder puntverlies. Dinsdagavond werd Aris Leeuwarden in eigen huis met 62-60 geklopt.

Door Gertjan van Geen - 18-10-2016, 21:59 (Update 18-10-2016, 21:59)

Net als in eerdere duels dit seizoen maakte de ploeg van coach Paul Vervaeck het zichzelf allemaal niet eenvoudig. Het krachtsverschil was navenant, het verschil in punten liep daarbij niet in de pas. Steeds als de bezoekers een gaatje hadden geslagen, streden concentratieverlies en nonchalance om voorrang in de Leidse ploeg. Het gebeurde...