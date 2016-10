Tom Nederend (De Zijl): ‘We gaan voor de finale’

LEIDEN - Wanhopen moet De Zijl Zwemsport nog niet volgens Tom Nederend. De waterpoloërs zouden wel gek zijn ook. Het seizoen is immers pas drie wedstrijden onderweg. ,,Maar de start was niet echt fijn nee.’’

Door Tessa de Wekker sportredactie@leidschdagblad.nl - 20-10-2016, 14:27 (Update 20-10-2016, 14:27)

De kater van drie verloren wedstrijden op rij kunnen de Leidenaars dit weekend echter wegspoelen in de eerste ronde van de KNZB beker. BZC uit Borculo moet in twee wedstrijden worden verslagen. ,,Winnen we dit weekend, dan is de slechte start van de competitie ook zo weer...