Gezelligheid belangrijkste pijler van De Treffers

Training bij De Treffers. De meeste spelen ook nog in de mannencompetitie bij de club in hun woonplaats.

ROELOFARENDSVEEN - Een dorp van nog geen 7000 inwoners. Dat is Roelofarendsveen. Maar toch heeft de plaatselijke tafeltennisvereniging De Treffers drie vrouwenteams in de op een na hoogste landelijke divisie. Geen andere club in Nederland speelt met de eerste drie teams zo hoog. Wat is het geheim van de tafeltennissters in Roelofarendsveen? ,,De Treffers staat bekend als een gezellige club. Dat trekt aan’’, zegt Marise Kasteleyn, speelster van het tweede team.

Door Tessa de Wekker sportredactie@leidschdagblad.nl - 21-10-2016, 17:17 (Update 21-10-2016, 17:17)

Zelf komt Kasteleyn uit Leiden. Ze kreeg haar opleiding bij Docos....