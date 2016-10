Foreholte verslaat concurrent ZAP

VOORHOUT - Foreholte stoomde na het winnen van de periodetitel, zaterdag, prima donderdagavond door. In het vooruit gespeelde duel werd concurrent ZAP met 24 – 29 teruggewezen.

Door Welmoed de Lang - 20-10-2016, 22:02 (Update 20-10-2016, 22:02)

,,Voor een doordeweekse wedstrijd is dit prima'', aldus Ricardo Clarijs. ,,Als we zondag ook van Quintus 2 winnen, gaan we vol voor het kampioenschap. Dan hebben we twee hele lastige uitwedstrijden gehad.''

De koploper startte paniekerig tegen de Noord-Hollandsen. De ploeg was los zand, ook al omdat de thuisclub vol de beuk erin gooide.

In een veel betere Voorhoutse tweede helft keerde het tij.

Doelvrouw Willienne van der Plas sleepte haar ploeg er op een aantal cruciale momenten doorheen en Marisha van der Geest (5 treffers) was samen met Wendy Smits (8) ook uitstekend op dreef.

,,Net als zaterdag was het voor rust ploeteren, maar in de tweede helft veel beter. We schakelde snel om en hebben gewoon prima gespeeld.''