Pepijn Kooij opnieuw onder het mes

ALPHEN AAN DEN RIJN - Derdedivisionist FC Rijnvogels moet het dit seizoen definitief stellen zonder middenvelder Pepijn Kooij. De 23-jarige Alphenaar mag met recht een pechvogel worden genoemd. Hij kampt al meer dan vijf maanden met een zware knieblessure en moet nu opnieuw onder het mes.

Door Haniff Harharah - 21-10-2016, 16:13 (Update 21-10-2016, 16:13)

Wat mankeert er aan je knie?

,,Tijdens het uitduel met ASWH (begin mei, red.) voelde ik een knak in mijn knie, zonder dat er een bal of een tegenstander in de buurt was. Uit een MRI-scan bleek...