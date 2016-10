André Lourens houdt de moed erin bij Voorschoten ’97

VOORSCHOTEN - In een krankzinnige wedstrijd tegen Westlandia (7-5) schreef Voorschoten ’97 zaterdag zijn eerste driepunter bij. Niet dat het lek nu boven is, maar trainer André Lourens is enigszins opgelucht. Vanmiddag spelen de Voorschotenaren een inhaalwedstrijd bij FC ’s-Gravenzande, de nummer vier van de ranglijst.

Door Gertjan van Geeng.van.geen@hollandmediacombinatie.nl - 21-10-2016, 16:36 (Update 21-10-2016, 16:36)

Met vier punten uit zes wedstrijden is Voorschoten ’97 het nieuwe seizoen in de eerste klasse beroerd begonnen. Voor Lourens niet echt een verrassing. ,,We zijn zeventien selectiespelers kwijtgeraakt en daar is bijna niets voor teruggekomen....