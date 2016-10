Kickboksgala in De Schelft

Door Gertjan van Geen - 21-10-2016, 16:16 (Update 21-10-2016, 16:16)

De veertiende editie van het Barigym kickboskgala heeft zaterdagavond plaats in De Schelft in Noordwijkerhout. De hoofdpartij gaat tussen Mo BenNasser en Kenneth Susanna. Daarnaast staan er nog twee A-partijen op het programma en komen zes kickboksers van Barigym in de ring.

Het spektakel begint om 18.00 uur.