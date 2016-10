Voorschoten verliest het hoofd na late nederlaag

'S GRAVENZANDE - Lang leek Voorschoten af te stevenen op een puntje bij 's Gravenzande, maar drie minuten voor tijd viel toch de winnende treffer (2-1) voor de thuisploeg. Uiteindelijk verloor Voorschoten op onbegrijpelijke wijze het hoofd, waardoor het ook nog dom met tien man eindigde.

Door Pim Scheffer - 22-10-2016, 17:16 (Update 22-10-2016, 17:16)

In de eerste helft was 's Gravenzande beter maar kwamen de geelgroenen tegen de verhouding in op voorsprong. Hamza Chikhi profiteerde van een geweldige fout in de defensie waarna hij simpel de keeper omspeelde en binnen...