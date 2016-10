Eerste verlies tafeltennismannen Scylla

TAFELTENNIS - Het tot zaterdag ongeslagen Scylla werd na de harde 5-1 thuisnederlaag tegen DTK '70 weer even met de neus op de feiten gedrukt.

Door Ron Hoogendam - 23-10-2016, 11:55 (Update 23-10-2016, 12:59)

Met name voor de Leidse aanwinst Kazeem Nasiru was het aan de Vliet flink slikken. De veelal te gehaast spelende Nigeriaan verloor in vier games van zowel Barry Wijers als van Koen Hageraats. Aangeslagen verliet hij de Scylla zaal. ,,Ik heb geen commentaar vandaag, volgende keer weer'', baalde hij zichtbaar.

Ook Joey Boekkooi kon geen potten breken. Olivier...