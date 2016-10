Stuntje van The Bassets

RUGBY - In Den Haag zorgde The Bassets voor een stunt. De nummer drie van de ranglijst, HRC, werd op eigen veld verrassend met 13-27 verslagen. DIOK verloor in een draak van een wedstrijd van laagvlieger Amstelveen. Onder de rook van Amsterdam werd het 20-10 voor de thuisclub.

Door Pieter van der Vliet - 23-10-2016, 12:02 (Update 23-10-2016, 12:02)

In Den Haag won The Bassets van HRC en dat mag verrassend genoemd worden. Eindelijk liep het bij de Sassenheimers zoals het moest. Er werd geduldig en slim gespeeld, maar vooral als collectief. Voor het...