Jong Voorschoten ’97 verliest het hoofd

’S GRAVENZANDE - Furieuze woorden klonken uit de kleedkamer waar Voorschoten ‘97-trainer André Lourens zijn ploeg toesprak na afloop van het duel met ’s Gravenzande. De jonge honden verloren in de slotfase met 2-1, dat kan gebeuren, maar de manier waarop Voorschoten ’97 zijn hoofd verloor in de laatste minuten was beschamend. ,,Dan kun je jong zijn, maar dat interesseert me niet. Je benadeelt alles en iedereen en dat accepteer ik niet”, foeterde Lourens.

Door Pim Scheffer - 23-10-2016, 12:48 (Update 23-10-2016, 12:48)

Hij verwees hiermee naar een aantal van zijn...