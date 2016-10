ARC, Quick Boys 2 en SJC bekeren door

DISTRICTSBEKER, GROEP I - SJC had betrekkelijk weinig moeite om Spijkenisse aan de kant te schuiven (3-1).

Door Hennie Kanbier - 23-10-2016, 12:59 (Update 23-10-2016, 12:59)

De Noordwijkers gingen voortvarend van start en kwamen via David Verweij op voorsprong tegen de koploper uit de hoofdklasse A op zaterdag. Sten Goosen produceerde zelfs de 2-0 en dat was tevens de ruststand. Na de pauze maakte Rick van Dijk er een kansloze missie van voor de ploeg die in competitieverband met 3-3 gelijk speelde tegen zowel Noordwijk als Ter Leede. In de slotminuut...