ZZ Leiden wint ’klassieker’ van Den Bosch

Foto Hielco Kuipers Marijn Ververs, een van de jonkies in de Leidse ploeg, aan de bal.

LEIDEN - Leiden tegen Den Bosch in het basketbal is een klassieker. Wie Zorg en Zekerheid van het (nog) sponsorloze Shooters zaterdagavond zag winnen, zal dat in eerste instantie niet gedacht hebben.

Door Joris Zandbergen sportredactie@leidschdagblad.nl - 23-10-2016, 13:06 (Update 23-10-2016, 13:06)

Daar kunnen beide ploegen niet heel veel aan doen. Den Bosch is de gevallen grootmacht die in financiële problemen is gekomen door een aantal seizoenen op te grote voet te leven. Bijna was de eeuwige plaaggeest voor Leiden helemaal geen eredivisionist meer. Uiteindelijk werd er wel een team ingeschreven, dat...