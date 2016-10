Nederlagen UDO en Rijnland

VIERDE KLASSE -

Door Hennie Kanbier - 23-10-2016, 13:19 (Update 23-10-2016, 13:19)

FC Rijnland is er niet in geslaagd om de eerder opgelopen schade te herstellen tegen VVSB. De Noordwijkerhouters stonden bij de eerder gestaakte wedstrijd al met 0-2 voor, terwijl de Leidenaren al een rode kaart hadden geïncasseerd. In de resterende 26 minuten scoorde Mike Taskin de enige treffer.

UDO verloor op eigen veld met 2-3 van Wassenaar, dit tegen het zere been van trainer Nikivor van Rijn. ,,We leren niet van fouten en dat mogen we niet meer gooien op het...