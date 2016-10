WVC baalt van tegengoal, maar kijkt ook naar zichzelf

ROELOFARENDSVEEN - Het sierde Mohamed Bougrine dat hij de nederlaag tegen Nicolaas Boys niet alleen ophing aan een omstreden tegendoelpunt. De trainer van WVC keek even kritisch naar zijn eigen ploeg.

Door Joris Zandbergen - 23-10-2016, 20:27 (Update 23-10-2016, 20:27)

,,Het is wel heel zuur’’, zei Bougrine na afloop van het duel. Bij WVC was er niemand die het eens was met de beslissing van scheidsrechter Meeuwenoord om de kopbal van Peter Burgmeijer, waarbij de bal beide palen raakte, tot geldige treffer te verklaren.

De leidsman zelf zwoer naderhand dat de bal...