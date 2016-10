Zegereeks vrouwen Alecto is ten einde

HOCKEY - De vrouwen van Alecto zijn er niet in geslaagd om ook hun zevende wedstrijd op rij te winnen. De nieuwkomer in de eerste klasse ging met 2-1 onderuit bij middenmoter DSHC.

Door Tom Mentink - 23-10-2016, 20:37 (Update 23-10-2016, 20:37)

De eerste zes duels werden allemaal eenvoudig in drie punten omgezet, maar nu hadden de Leiderdorpsen de nodige moeite met de studentes uit Delft. Na de 1-0 in de eerste helft trok Meike van Haeringen binnen één minuut de stand weer gelijk. Voor de jonge, behendige aanvalster was het...