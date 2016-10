Voorschoten ’97: 4-4-2 werkt toch beter

Foto Hielco Kuipers

WARMOND - Terug naar het vertrouwde. Dat bleek de sleutel tot succes voor Voorschoten ’97. Met een aantal teruggehaalde spelers en de ‘eigen’ 4-4-2 opstelling versloegen de Voorschotenaren Warmunda met 0-3.

Door Tessa de Wekker sportredactie@leidschdagblad.nl - 23-10-2016, 20:50 (Update 23-10-2016, 20:50)

,,Eindelijk’’, jubelde Niels van den Berg, die met twee doelpunten een groot aandeel had in pas de tweede overwinning van het seizoen voor Voorschoten ’97. ,,Het moest er een keer van komen. We staan veel te laag. Nu komen we weer een beetje in de middenmoot.’’

Voorschoten, dat vorig seizoen degradeerde uit...