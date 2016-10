AZC en De Zijl naar kwartfinale beker

Hielco Kuipers Coach Ron van der Harst spreekt zijn manschappen van De Zijl toe.

WATERPOLO - AZC is niet alleen in de reguliere competitie de absolute smaakmaker maar deed in de bekercompetitie ook goede zaken.

Door Wim Siera - 23-10-2016, 21:14 (Update 23-10-2016, 21:14)

De Alphenaren plaatsten zich voor de volgende ronde door in een tweeluik De Ham met overtuigende cijfers terug te wijzen. Zaterdag won AZC in Wormerveer met 17-11 om het een dag later in Aquarijn dunnetjes over te doen: 17-8. Trainer Ron van der Wild zag Adam Maklari en Jacoppo Mandolini flink op schot zijn. Zij scoorden elk negen maal.

Ook De Zijl Zwemsport...