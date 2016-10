Gretig Kickers ’69 wil té graag

ASC-speler Sean Goebels maakt kennis met Pascal Broers van Kickers ’69.

OEGSTGEEST - In de derde klasse komen is één, er blijven is een tweede. Dat ondervindt Kickers ’69 aan den lijve. De Leimuidenaren hebben zondag ruim een uur lang de zaken redelijk op orde, maar een inzinking van zeven minuten kost ze de kop bij concurrent ASC. Met 4-1 komen ze er zelfs genadig van af.

Door Haniff Harharah sportredactie@leidschdagblad.nl - 23-10-2016, 21:53 (Update 23-10-2016, 21:53)

,,Kun je over vijf minuten terugkomen?’’ Het is duidelijk dat Delano Snijders eerst even tot bezinning moet komen. Met een sigaret in zijn mond staart de...