Ruben Valk (VVSB) en Katwijker Kay Blokland over onderlinge ontmoeting in KNVB beker

Foto Orange Pictures/Pim Waslander Kay Blokland: Bekijk Fotoserie

NOORDWIJKERHOUT - Dinsdagavond om 18.30 trappen VVSB en Katwijk af voor hun onderlinge duel in de tweede ronde van de KNVB beker. VVSB baarde vorig seizoen opzien door de halve finale te bereiken. Ruben Valk (22) stond op doel en krijgt ook dit seizoen in het bekertoernooi de voorrang boven Ronald van der Meer.Kay Blokland - vandaag wordt hij 23 - verloor vorig jaar met Capelle in de achtste finale van VVSB. Hij aast als Katwijker op persoonlijke revanche. Valk (Sparta) en Blokland (Feyenoord) genoten hun jeugdopleiding in Rotterdam, zijn blij dat ze het profwereldje uit zijn en willen beiden het onderwijs in.Ze blikken in een monoloog vooruit.

Door Gertjan van Geen g.van.geen@hollandmediacombinatie.nl - 25-10-2016, 6:49 (Update 25-10-2016, 6:49)