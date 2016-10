Bart van der Weijden: ’De situatie bij UVS vreet aan me’

LEIDEN - Van paniek wil tweedeklasser UVS niets weten en dat zou in oktober ook rijkelijk vroeg zijn. De laatste weken haastten de blauwwitten zich telkens met de kreet naar de buitenwereld ‘dat het allemaal wel goedkomt’. Van dat laatste gaat Bart van der Weijden ook uit, maar de middenvelder noemt het treffen tegen SC Monster van komende zaterdag al wel cruciaal. ,,De stand liegt er niet om en met vijf puntjes doen we het simpelweg niet best. Van Honselersdijk wonnen we weliswaar, maar in die wedstrijd hadden we eigenlijk nergens recht op. Ik kan ook niet stellen dat de zeges van de clubs waartegen we speelden gestolen waren. Dus ik noem de situatie zeker zorgelijk.”

Door Hennie Kanbier sportredactie@leidschdagblad.nl - 26-10-2016, 7:15 (Update 26-10-2016, 7:15)