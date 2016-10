Alphenaar Nick Coster na tien jaar betaald voetbal klaar voor nieuwe loopbaan

Foto Jordy Kortekaas Nick Koster.

ALPHEN AAN DEN RIJN - Als profvoetballer moest hij het al hebben van zijn vechtersmentaliteit. Niet voor niets heeft die periode hem de bijnamen ‘Pitbull’ en ‘Terriër’ opgeleverd. Nu hij sinds afgelopen zomer niet meer actief is in het betaald voetbal, werkt Nick Coster toe naar een volgende fase in zijn leven.

Door Haniff Harharah sportredactie@leidschdagblad.nl - 26-10-2016, 16:33 (Update 26-10-2016, 16:33)

Daarin staat de sportschool centraal. Op een doordeweekse avond is de Alphenaar in zijn woonplaats te vinden bij Kassem Gym. In een kleine zaal aan de Dillenburgstraat krijgt de 31-jarige...