Scheidsrechter krijgt kopstoot bij SJZ-Roodenburg

ZOETERWOUDE - Scheidsrechter Mike van der Ploeg heeft in de rust van de wedstrijd SJZ- Roodenburg een kopstoot gekregen van een van de begeleiders van de Leidse club. Van der Ploeg staakte daarop dit duel om de Koetshuis Cup. De arbiter (24) heeft het voorval aan de KNVB gerapporteerd en gaat nog aangifte doen bij de politie. Hij heeft geen verwondingen overgehouden aan het incident.

De vlam sloeg in de pan toen Van der Ploeg, die op hoog niveau fluit in het zaterdagvoetbal, een rode kaart trok voor een van de Roodenburg-spelers. Een begeleider ging daarop in de rust (de stand was 5-1 voor SJZ) verhaal halen en schold de scheidsrechter uit. Die besloot daarop de man na rust toegang tot het speelveld te ontzeggen.

,,Voor ik het wist had ik een kopstoot te pakken. Ik laat het hier natuurlijk niet bij zitten en reken er op dat er maatregelen worden genomen. De club moet in elk geval uit de beker worden gezet.''

Bij Roodenburg was niemand bereikbaar voor commentaar.