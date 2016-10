Erop of eronder voor Valken ’68

Foto ORANGE PICTURES/KEES KUIJT Stefan van der Plas: ,,Als we daar RCL mee kunnen helpen, dan is dat zo.’’

VALKENBURG - Het is erop of eronder zaterdag voor Valken ’68. De Valkenburgers gaan op bezoek bij koploper Te Werve. Wil de ploeg van trainer Arie van Duijn de eigen kampioensaspiraties in stand houden, dan moet er gewonnen worden van de Rijswijkers. ,,Het is aanhaken of afhaken. Die drie punten moeten mee naar ’t Duyfrak’’, aldus Stefan van der Plas.

Door Tessa de Wekkersportredactie@leidschdagblad.nl - 27-10-2016, 11:17 (Update 27-10-2016, 11:17)

De middenvelder heeft deze week weinig gemerkt van extra spanning bij zijn ploeggenoten. ,,We hebben gewoon getraind zoals altijd. We hebben het...