In de kijker

Foto Hielco Kuipers Laura Smits.

Lang niet alle regionale sporters staan wekelijks in de krant, terwijl hun prestaties wel aandacht verdienen. In deze rubriek brengt Joris Zandbergen ze in beeld.

Naam: Laura Smits.

Geboren: 29 november 1979 te: Leidschendam.

Woonplaats: Voorschoten.

Partner: Allard. We hebben een dochter van vier, Lotte.

Sport: volleybal bij Gemini/Kangeroes in Voorschoten.

Positie: libero. Lengte: 1.61 meter.

Actief vanaf: mijn achtste. Mijn vader speelde ook al bij Gemini/Kangeroes en ik ging graag mee.

Vorige clubs: ik heb een jaar bij RVV in Rijnsburg en vijf jaar bij Inter Rijswijk gespeeld. Ik wilde...