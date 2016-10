In memoriam: Albert Spijker (1952-2016)

Foto Hielco Kuipers Albert Spijker.

Op woensdag 26 oktober 2016 is Albert Spijker overleden. De voormalig waterpolo-international (20 caps) speelde van zijn vijftiende tot zijn 46ste in het eerste team van De Zijl LGB en was de laatste negen jaar voorzitter van De Zijl Zwemsport. Albert Spijker werd 64 jaar.

Door Gertjan van Geen - 27-10-2016, 15:42 (Update 27-10-2016, 16:44)

’Deze wedstrijd ga ik winnen’, zei Albert Spijker op 27 april van dit jaar in Leidsch Dagblad. De voorzitter van De Zijl Zwemsport had een aantal chemokuren achter de rug om acute leukemie te bestrijden en wachtte...