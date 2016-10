Steven Mijnsbergen: Hollandse korfbalcoach in Belgische dienst

Foto Orange Pictures/Martin Hulsman Steven Mijnsbergen tijdens een time-out in de poulewedstrijd van België tegen Portugal. ,,Korfbalbalcoach zijn is nog altijd een hobby.’’

DORDRECHT - Als rector van het Leidse Leonardocollege werkte Steven Mijnsbergen jaren met getalenteerde topsporters in spé. Ook naast zijn werk houdt hij zich intensief met sport bezig. Als bondscoach van het Belgische korfbalteam probeert hij deze week Nederland eindelijk weer eens af te troeven.

Door Tessa de Wekker sportredactie@leidschdagblad.nl - 29-10-2016, 8:00 (Update 29-10-2016, 8:00)

In het hol van de leeuw, het EK wordt in Dordrecht gespeeld, neemt het team van Mijnsbergen het morgen in de finale traditioneel op tegen Nederland. De andere acht landen bleken geen partij voor de twee grootmachten....