Quick Boys komt weer niet tot scoren

KATWIJK - Na de competitiezege op ODIN '59 en de oefenoverwinning op SJC tijdens het inhaalweekend leek het moreel bij Quick Boys wat teruggekeerd na een slechte start in de derde divisie. Maar tegen Capelle speelde een oud probleem op. Kansen waren er voldoende, maar geen speler was bij machte de trekker ook daadwerkelijk over te halen, daardoor bleef het bij 0-0.

Door Pim Scheffer - 29-10-2016, 18:43 (Update 29-10-2016, 18:43)

Zowel in de eerste als in de tweede helft kreeg Quick Boys kansen genoeg. Na iets meer dan tien minuten opende Jaap van der Plas de schiettent met een schot dat net naast vloog. Krap vijf minuten later schoot Jerginho Sahadewsing hoog over na een prima actie van Philippe den Hartog. Max van Steen was misschien nog wel het dichtst bij maar zijn kopbal ging op de paal.

Zo'n tien minuten voor rust ging Capelle zich langzaam aan bemoeien met het spel en kreeg het ook direct wat mogelijkheden. Joey Kleijn was uitermate gevaarlijk maar uit de draai schoot hij op de Katwijkse keeper Martijn de Zwart, waardoor het na een enerverende helft nog 0-0 was.

Daarna werd het slordiger van twee kanten en was Capelle meer dan tevreden met een puntje. Quick boys-aanvoerder Anthony Bentem leek na iets meer dan een uur dan eindelijk de ban te breken maar zijn snoeiharde kopbal werd van de lijn gehaald. De tijd tikte inmiddels in het nadeel van de Katwijkers en met Jason Oost als invaller probeerde de thuisploeg nog iets te creëren. Maar het was allemaal niet doortastend genoeg. Tot de 'zestien' was het wederom best aardig wat de ploeg liet zien, maar het scorend vermogen ontbeerde de Katwijkers eigenlijk al zoals het hele seizoen het geval is, waarmee Quick Boys nu een teleurstellende tiende plek bezet.