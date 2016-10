VVSB hard onderuit tegen koploper Jong AZ

NOORDWIJKERHOUT - Subtopper VVSB heeft in de tweede divisie een afgetekende thuisnederlaag geleden tegen koploper Jong AZ (0-3).

Door Hielke Biemond - 29-10-2016, 19:18 (Update 29-10-2016, 19:18)

Vooral in de eerste helft haalden de Noordwijkerhouters niet hun gebruikelijke niveau. De jonge talenten van AZ maakten daar optimaal gebruik van door twee keer toe te slaan in de omschakeling, via Jeremy Helmer en Levi Garcia.

VVSB begon feller en sterker aan de tweede helft, maar tot een aansluitingstreffer leidde die dadendrang niet. De beslissing viel al na iets meer dan een uur spelen: Garcia schoof de bal in de verre hoek (0-3).

Komend weekeinde speelt VVSB een uitwedstrijd tegen Katwijk: de streekgenoot die dinsdag in de KNVB-beker met 3-0 werd verslagen.