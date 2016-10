Valken’68 verbleekt tot grijze middenmoter

RIJSWIJK - Valken’68 is er niet in geslaagd het gat naar koploper Te Werve te verkleinen. Kort voor tijd leken de zeven punten verschil in tact te blijven, maar uiteindelijk werd de kloof zelfs nog groter.

30-10-2016

De thuisploeg won alsnog met 2-1, waardoor de ploeg van Arie van Duijn voorlopig tweede viool speelt én de periodetitel en passant voorbij ging aan de neus van RCL.

Terwijl de spelers van Te Werve een feestje vierden achter de afrastering zat Mark van der Plas zichtbaar aangeslagen met enkele teamgenoten op de tribune. De aanvoerder had het hoofd naar beneden en was verzonken in gedachten. Even ging het hoofd omhoog om een blik te werpen op de feestende groenwitten. Het werd er voor de centrale verdediger niet makkelijker op.

Kort daarop vermande hij zich en sprak duidelijke woorden. ,,Over een titel hoeven we niet meer te spreken. We doen onszelf weer tekort, maar de feiten liegen niet. Verschrikkelijk om te zien hoe we in de slotfase niet bij machte waren om zelfs ook maar een punt over te houden aan deze pot.”

Niet kansloos

Valken’68 werd voor het seizoen gezien als een van de belangrijkste titelkandidaten. Ook op ’t Duyfrak was het gevoel opperbest. De eerste klasse moeten verlaten was pijnlijk geweest, maar een onmiddellijke terugkeer na een seizoen stond in de sterren.

Uiteraard is de Valkenburgse formatie nog niet kansloos voor een prijs, maar met tien punten achterstand op de lijstaanvoerder en met evenveel overwinningen als nederlagen op het conto mag duidelijk zijn dat het seizoen tot dusverre ronduit teleurstellend verloopt.

De wind mee heeft de ploeg niet. Dat is waar. Het noodlot van zwaar blessureleed trof al een viertal spelers en daar kwam vorige week Lars van Bommel ook nog eens bij met een gescheurde voorste kruisband en een beschadigde meniscus. Blijft staan dat er vooraf werd gesproken over een grote selectie en tal van mogelijkheden.

Levendiger

In Rijswijk zou een gelijkspel een juiste uitslag zijn geweest. Te Werve beschikt over een technische vaardige ploeg, maar kon vooral in de eerste helft geen moment imponeren. Dat deed Valken’68 ook niet, maar Sven Boonstoppel had zijn ploeg al vroeg kunnen trakteren op minimaal een goal.

Na de rust werd het levendiger en volleerde Azief Jahangir overtuigend de 1-0 binnen. Kort daarop rondde Matthijs de Mooij fraai koppend af na een lang lopende aanval en een uiteindelijke assist van Sander van Duijn.

De bezoekers roken bloed en werden sterker. Grote kansen bleven echter uit en in de slotfase leken de krachten op voor het forceren van een beslissing. Totdat een hoekschop binnen werd gewerkt door invaller Jahrizino Valentijn, ondanks vijf Valkenburgers in zijn nabije omgeving. Van der Plas, zo gaf hij aan, zal die gedachte voorlopig niet van zich af kunnen zetten.

Te Werve-Valken’68 2-1 (0-0). 52. Jahangir 1-0, 56. De Mooij 1-1, 87. Valentijn 2-1. Scheidsrechter: Van der Bend. Toeschouwers: 200.

Valken’68: Van der Nagel, Van Duijn (86. De Best), M.van der Plas, Haasnoot, Boere, De Ridder, De Mooij, S.van der Plas, Boonstoppel, Van Delft (82.Kuijt), Van der Bent (67. Van Rijn).