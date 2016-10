Uiterst pijnlijke nederlaag voor Rijnsburgse Boys

HARKEMA - De blamage was wat trainer Pieter Mulders betreft minder groot dan de uitslag doet vermoeden. Het ambitieuze Rijnsburgse Boys, nog niet meer dan een fletse middenmoter, verloor met 4-1 bij hekkensluiter Harkemase Boys. ,,We waren totaal niet kansloos’’, benadrukte Mulders. ,,Het was de wedstrijd van de gemiste kansen.’’

Door Hielke Biemond - 30-10-2016, 10:48 (Update 30-10-2016, 10:48)

Het zou wat hem betreft pas echt een echec zijn geweest als zijn ploeg met 4-1 onderuit was gegaan zonder gevaarlijk te worden. Tegelijkertijd besefte hij niet onder de harde cijfers uit...