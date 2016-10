RCL mist prijs, UVS gaat hard onderuit

ZATERDAG TWEEDE KLASSE - TAVV is er niet in geslaagd om laagvlieger NiTa te kloppen (2-2) in West I 2B. De Ter Aarders kwamen zelfs nog goed weg met de gelijkmaker in de extra tijd.

Door Hennie Kanbier - 30-10-2016, 10:59 (Update 30-10-2016, 10:59)

,,Daar moet ik eerlijk in zijn. Het zou echter wel de wereld op zijn kop zijn, want we hadden er wel zeven kunnen maken. Dus enerzijds halen we nog iets op, maar reëel gezien verliezen we hier twee punten. We haalden over het algemeen niet ons niveau...