Eerste periodetitel voor Lugdunum is binnen

ZATERDAG DERDE KLASSE - Voor Henk de Cler voelde de 0-0 van Lugdunum tegen BSC’68 aan als een nederlaag. Toch was het punt meer dan voldoende voor de eerste periodetitel.

Door Hennie Kanbier - 30-10-2016, 11:04 (Update 30-10-2016, 11:04)

,,Een compliment aan de tegenstander dat zij prima verdedigden. We kwamen er moeilijk doorheen. Uiteindelijk kregen we wel wat kansen, maar we hadden veel meer geduld moeten opbrengen. Voor hetzelfde geld was het nog fout gegaan op de counter, maar Kevin Wassenaar stond zijn mannetje. Dit was duidelijk niet onze beste...