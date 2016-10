FC Rijnvogels met punt terug uit Hoge Noorden

GRONINGEN - FC Rijnvogels heeft nog steeds een moyenne van een punt per wedstrijd verzameld. In Groningen eindigde het duel met de youngsters van deze BVO in een doelpuntloos gelijkspel.

Door Hennie Kanbier - 30-10-2016, 11:18 (Update 30-10-2016, 11:29)

Voor de Katwijkers was het vooral in de slotfase nog flink afzien, maar het hield stand tegen de thuisploeg. Tien minuten voor tijd zag Mart Spierdijk met twee keer geel het einde van de wedstrijd en daardoor werd de druk verhoogd.

Peter Messemaker kreeg het nog druk en moest eenmaal fabelachtig redding brengen....