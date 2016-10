VVSB verrast nu in negatieve zin

ANP voetbal

NOORDWIJKERHOUT - Het elftal dat hem al vaak in positieve zin heeft verrast, deed zaterdag eens het omgekeerde. ,,Ik had niet verwacht dat we nog zo door de ondergrens konden zakken’’, zei trainer Wilfred van Leeuwen van VVSB na een 0-3 nederlaag tegen koploper Jong AZ.

Door Hielke Biemondh.biemond@hollandmediacombinatie.nl - 30-10-2016, 11:23 (Update 30-10-2016, 11:28)

Eerder dit seizoen gaf de Noordwijkerhoutse tweededivisionist tegen Jong Vitesse nog de perfecte demonstratie hoe een talententeam van een profclub te verslaan.

Er is maar één methode om de eigen tekortkomingen op technisch en fysiek gebied te...