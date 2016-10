In de koppies van Katwijk zit het goed

HAARLEM - Wellicht zou hij het tegen Koninklijke HFC een helft lang volhouden, hooguit zestig minuten misschien. Katwijk-aanvoerder Robbert Susan zat flink aan de pijnstillers vanwege blessures aan z’n lies en aan z’n hamstring. Op het veld was daar niets van te zien, want Susan speelde een dijk van een wedstrijd. Hij had een groot aandeel in de 3-4 overwinning van z’n ploeg en bleef negentig minuten staan.

Door Patrick Moekep.moeke@hollandmediacombinatie.nl - 30-10-2016, 11:32 (Update 30-10-2016, 11:32)

,,Het zit daar niet lekker in m’n heup”, zegt Susan kort na afloop van...