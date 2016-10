FC Lisse heeft alléén de titel nog te winnen

LISSE - ,,De doelstelling is bereikt’’, besefte Robbert de Ruiter na de 2-1 zege op Jong Almere City, goed voor de winst van de eerste periode. ,,Dus moeten we die bijstellen. Dan heb ik het over de titel, ja. Want dat is het enige waar we nu nog voor spelen.’’

Door Robert Toret - 30-10-2016, 11:33 (Update 30-10-2016, 11:33)

Een luxe waar ze in Rijnsburg, Spakenburg of Katwijk-Zuid een moord voor zouden doen: niet Rijnsburgse Boys, IJsselmeervogels of Quick Boys, maar het bescheiden FC Lisse leidt de dans in de derde...