LSG stunt tegen koploper Sissa

LEIDEN - In de landelijke meesterklasse deed schaakclub LSG IntelliMagic goede zaken door met minimale cijfers koploper Sissa in het Leidse denksportcentrum de baas te blijven: 5½-4½.

Door Jan Bey - 30-10-2016, 17:11 (Update 30-10-2016, 17:17)

,,Deze wedstrijd kon alle kanten op, want beide teams waren opgekomen in hun sterkste samenstelling’’, aldus LSG-captain Folkert-Jan Geertsma. ,,De Groningers hebben een team met drie sterke grootmeesters en veel jong talent. De gemiddelde leeftijd van dit team is nog geen 20 jaar.”

Geertsma zag zijn ploeg desondanks gelijk opgaan. Op het topbord hielden Predrag Nikolic...