Bassets doet goede zaken

Foto Hielco Kuipers Winger Dennis Mugie was een van de smaakmakers bij The Bassets.

SASSENHEIM - In de ereklasse won rugbyclub The Bassets thuis van het hoger geklasseerde RC Waterland. Aan de Vijfmeiweg werd het 19-13.

Door Pieter van der Vliet sportredactie@leidschdagblad.nl - 30-10-2016, 17:38 (Update 30-10-2016, 17:49)

Dankzij het verlies van buurman DIOK staan de Sassenheimers op de ranglijst nu boven de Leidenaars. Na het laatste fluitsignaal stortten de spelers van beide kampen zich op het gras. Ze waren kapot, want er was flink gas gegeven. Tot op de draad versleten keken de spelers van de thuisclub elkaar aan met een glimlach, want de missie was...