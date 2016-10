Cashmere Wright nu zorgenkind ZZ

GRONINGEN - De grote afwezige tijdens Donar - Zorg en Zekerheid Leiden was Cashmere Wright. De Amerikaanse guard in Leidse dienst kampt met een knieblessure, en was niet met zijn ploeg naar Groningen afgereisd voor het competitieduel.

Door Joris Zandbergen - 30-10-2016, 18:00 (Update 30-10-2016, 18:00)

Het hoe en waarom van het ontbreken van de spelverdeler bleef onduidelijk zaterdag. Op de sociale media gonsde het van de geruchten dat Wright zijn kruisband had afgescheurd, dat hij terug zou keren naar zijn vaderland en dat ZZ op zoek moest naar een...