Hilleghom maakt iets goed

ZONDAG EERSTE KLASSE -

Door Simon Luybé - 30-10-2016, 20:23 (Update 30-10-2016, 20:23)

Hillegom heeft een prima prestatie geleverd tegen Fortuna Wormerveer. Dankzij een 4-1 overwinning klimt de ploeg van Arend Jan Kranenburg naar de derde positie.

,,We hadden ook wat goed te maken. Zo sterk speelden we de laatste tijd niet’’, zei Kranenburg.

Hillegom kwam op achterstand maar boog dit voor de rust om. Jeroen Dedel maakte met een droge knal van afstand gelijk en Nick van Staveren bekroonde zijn goede optreden met de 2-1.

,,In de tweede helft domineerden wij’’, aldus Kranenburg, die na dik een uur spelen met bewondering langs de lijn stond. Met een prachtige stift had Dedel er 3-1 van gemaakt. In de slotfase zorgde invaller Niels de Jong voor 4-1.