Halfbakken spel Foreholte goed genoeg voor winst

HANDBAL - Foreholte liep in een ’oersaaie wedstrijd’ met 28-18 over Fortissimo heen, de ploeg waar de Voorhoutsen vorig jaar nog twee keer van verloren.

„Het was het kijken niet waard. Zij waren slecht en wij speelden halfbakken”, aldus trainer Ricardo Clarijs. De thuisclub kwam nog wel prima uit de startblokken (7-1), waarna de eerstedivisionist het duel volgens Clarijs ’uitspeelde’. Met een prima spelende Kim Schuurbiers (zeven treffers) werd het verschil toch nog tien punten. „Het was niet sprankelend, maar over twee weken spelen we tegen koploper DSVD. Dan moeten we top zijn.”

Hoofdklasser ROAC speelde geen onaardige eerste helft tegen Twist, maar na rust kon de ploeg van Kees Toonen de gasten niet meer bijbenen: 18-28. „We hebben geen wisselspeelsters, dat nekt ons. Conditioneel komen we dan in de problemen”, aldus Toonen.

HVV ’70 had na een redelijke eerste helft de score na rust snel tot 18-11 opgevoerd, maar liet White Demons tot een punt terugkomen en won uiteindelijk maar nipt met 29-27. „We dachten dat we er al waren’’, aldus coach Dick Gijsman. Toen het er in de slotfase echt om ging, werd door de tweededivisionist wel weer met scherp geschoten. „Wij zijn gewoon beter, maar het was te moeizaam.”

Hoofdklasser Saturnus kon het niet bolwerken tegen Orion: 27-32. In de eerste helft moesten de Leidenaars de gasten al laten lopen. „Het verlies was terecht. Zij waren gewoon een maatje te groot”, aldus trainer Nico Mooren. „Vooral op het sterke spel van hun twee oud-erediviespeelsters hadden we geen antwoord.”