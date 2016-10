Goede start Melissa Wijfje

SCHAATSEN - Melissa Wijfje is het schaatsseizoen uitstekend gestart. De Ter Aarse plaatste zich tijdens de KNSB Cup in Groningen op maar liefst drie afstanden voor de eerste vier wereldbekerwedstrijden van het seizoen. Op de 1500, 3000 en 5000 verzekerde zich van startbewijzen voor de wedstrijden in Harbin, Nagano, Astana en Heerenveen.

Door Tessa de Wekker - 30-10-2016, 20:43 (Update 30-10-2016, 20:43)

Wijfje (21) deed twee seizoenen geleden al aan twee World Cupwedstrijden mee. Als junior mocht ze toen invallen en werd haar meteen een grote toekomst voorspeld. Vorig jaar debuteerde ze...