Marcel IJzendoorn lacht zich een kriek

ZONDAG TWEEDE KLASSE - De mysterieuze krachten in de sport. Foreholte-trainer Marcel IJzendoorn kan erover meepraten. Wat hij zondagmiddag in Delft beleefde, grenst aan het onwaarschijnlijke. ,,Ik zit hier nu twee jaar, maar ik heb nog nooit zo genoten’’, sprak de oefenmeester.

Door Gertjan van Geen - 31-10-2016, 12:56 (Update 31-10-2016, 12:56)

De Voorhouters stonden voor een loodzware opgave bij de koploper, die vorige week al de eerste periode won. ,,Joost den Hollander meldde zich ’s ochtends af en we hadden al wat blessures. Ik moest met vier invallers spelen, onder wie A-junioren Joost Verhart van 18 en Sejad Navabi van 17’’, sprak IJzendoorn.

Toen Tim Spreeuw na vier minuten met een te zachte terugspeelbal de 1-0 inleidde en twee minuiten later een corner in één keer het doel inzeilde (2-0), dacht de Leiderdorper dat het gedaan was. ,,Ik zag het zo maar 5-0 worden.’’

Hoe anders verliep de middag. Eerst kwam de 2-1 van Roy Dickhoff uit de lucht vallen, in blessuretijd maakte Joost van Dam 2-2. ,,Ik heb ze in de rust verteld, dat ze zich een man moesten tonen in de tweede helft, wilden ze dit potje winnen. Bij Delft lopen allemaal stevige jongens van 25 of ouder. Nou, dat hebben ze gedaan.’’

Na de thee ging Foreholte vrolijk verder. Sam Lemmers kopte de 2-3 binnen en op een half uur van het einde maakte Rik Grondel de 2-4. ,,Daarna zijn we niet meer in problemen geweest’’, meende IJzendoorn die ademloos naar de verrichtingen van zijn pupillen had zitten kijken. ,,Ik krijg elke twee weken op de cursus TC1 te horen hoe het spelletje in elkaar steekt, maar de theorie komt niet overeen met wat ik gezien heb.’’

Teylingen klopte een week voor de kraker tegen Foreholte RVC ’33 met 2-1 en staat nu vijfde op twee punten van de buurman. Het was alweer de derde zege op rij voor de ploeg van trainer Laurens Mouter. Het eerste kwartier was niet goed, vond Mouter. Daarna ging het lopen tegen de nummer 2. De onnavolgbare Dorus van der Voort passeerde drie man en rondde af. Dirk Zwetsloot deed hetzelfde en schonk Sepehr Safi een niet te missen kans: 2-1.

DOSR-trainer Thomas Duivenvoorde had minder reden tot juichen. Zijn ploeg bleef op eigen bodem op 2-2 steken tegen TOGB. DOSR ontbeert een goalgetter. ,,Iemand die er zo maar twintig inschiet’’, vond Duivenvoorde. Na een kwartier had DOSR al vier honderdprocentkansen gehad. ,,Als we 2-0 voor staan, hebben we een redelijke productie. In plaats daarvan maakte TOGB 0-1.’’

Mauro Wesselman gaf de assist voor de 1-1 van Jordy van Klink en de 2-1 van Guido van der Meer. De 3-1 bleef vervolgens uit, waarop de 2-2 viel. DOSR sprokkelde pas zes punten. ,,We staan te laag’’, aldus Duivenvoorde, die Jordy Jonkman zijn rentree zag maken.

ROAC verloor met 2-1 bij RKDEO door de eerste 55 minuten ondermaats te spelen. Toen de ploeg begon te voetballen, was het te laat. Djimmy Wagter maakte na rust de 2-1 en volgens trainer Hein Leliveld was een gelijkspel op basis van de tweede helft terecht geweest. Hij viel niet bij de Rippers. ROAC moet het tot de winterstop zonder Martijn van Trigt doen. Hij scheurde bij een potje zaalvoetbal maandagavond zijn enkelbanden en is een paar maanden uitgeschakeld.

Meerburg ging met 1-0 onderuit bij Den Hoorn.