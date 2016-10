SJZ wordt hard afgebluft door Voorschoten ’97 en verspeelt periodetitel

VOORSCHOTEN - Haagse bluf regeert tegenwoordig bij Voorschoten ’97 en dat werpt zijn vruchten af.

Door Joris Zandbergen sportredactie@leidschdagblad.nl - 30-10-2016, 21:28 (Update 30-10-2016, 21:28)

SJZ werd het laatste slachtoffer van de dadendrang van de groengelen. De Zoeterwoudenaars verspeelden daarmee de periodetitel. ,,Winnen is verslavend’’, zei Huib van Oostrom Soede, de ervaren oefenmeester van de ploeg uit Voorschoten. Het elftal van de Hagenees heeft de smaak te pakken, laat goed verzorgd voetbal zien en was mentaal sterker dan de bezoekers uit Zoeterwoude-Dorp. ,,Ik had meer van SJZ verwacht’’, zei Van Oostrom Soede...