Scylla herpakt zich

TAFELTENNIS - Na de toch wel wat teleurstellende 5-1 thuisnederlaag vorige week tegen DTK’70 heeft Scylla zich op de vijfde speeldag prima hersteld met een 3-3 tegen het stugge Smash’70.

Door Ron Hoogendam - 31-10-2016, 14:35 (Update 31-10-2016, 14:35)

Avanti blijft ondanks nederlaag aan kop

In Hattem stond de Leidse aanwinst Kazeem Nasiru weer zijn mannetje. De Nigeriaan veegde eerst de vloer aan met Boris de Vries en rekende later vakkundig af met Cosmin Stan. Ook Olivier Altenburg beleefde bij Smash een uitstekende dag. In zijn openingspartij leek hij tegen Stan na een 2-0 en 10-7 voorsprong af te stevenen op winst, maar hij liet de partij voor het oog van pakweg 60 toeschouwers glippen. „Ongelooflijk dat ik de partij in de derde game nog liet lopen. Dat leverde me een mentaal tikje op. Zoiets gebeurt maar eens in de vijf jaar.”

Nadat Nasiru de stand op 2-2 had gebracht, verbaasde Altenburg vervolgens niet alleen zichzelf, maar ook zijn tegenstander Martijn de Vries die geen grip had op het furieuze spel van de Leidenaar. „Ik steeg echt boven mezelf uit. Hoe dat kan? Meer trainingsarbeid, met veel oefeningen om mijn voetenwerk te verbeteren.’’

Joey Boekkooi bleef met lege handen, al had de ijverige Scyllaan tegen Boris de Vries zeker mogelijkheden met een 1-2 voorsprong. Altenburg: „ Deze competitie is sterker dan vorig jaar en hartstikke spannend. Van de acht ploegen maken er zeker zes kans op de play-offs. Als wij deze lijn doortrekken, dan verwacht ik dat het voor ons gaat lukken.”

In de eerste divisie A gaat Avanti nog altijd aan kop. De Hazerswoudse ploeg moest op de zesde speeldag wel zijn meerdere erkennen in de huidige nummer vier Scyedam (6-4). Het was de eerste nederlaag voor de blauwhemden. Gelukkig hield Avanti-kopman en kersvers Nederlands studentenkampioen Steffen Greup zijn hoofd koel met drie fraaie zeges. Simon Goessens deed het beduidend minder en won maar één keer. Leon van Boven kreeg in alle duels amper kansen om succesvol te worden.

Pecos blijft redelijk solide meedraaien in 1B. Ondanks het minder gepolijste spel van de nog jonge Jop van der Wiel tekenden de Oegstgeestenaren voor een knappe 6-4 overwinning bij het verrassend goed meedraaiende Disnierats 2. Op de Hoornse tafel verloor de Delftse student de openingspartij van de sluwe en dit duel ongeslagen routinier Marco van Elferen. Ook verloor hij nipt van Martijn Wijers. Tussendoor rekende Van der Wiel in vijven af met Rodriquez Barba. Tony Nader en René Waterreus deden voor de Oegstgeestse ploeg, die acht punten achter Tempo Team op de tweede plaats bivakkeert, tweemaal goede zaken.